WhatsApp и iMessage передают ФБР данные о пользователях – Rolling Stone

Rolling Stone: WhatsApp может давать ответы на запрос ФБР каждые 15 минут Фото: depositphotos.com

Документ датирован 7 января 2021 года, в нем сказано, какие виды данных центральный офис ФБР и его отделения в различных штатах США могут запрашивать у компаний, владеющих девятью самыми популярными в США мессенджерами, в основном – WhatsApp и iMessenger.

К примеру, ФБР, при наличии ордера, имеет право на доступ к адресной книге как пользователя WhatsApp, так и к тех, у кого этот пользователь значится в контактах. Информация, по утверждению издания, может предоставляться каждые 15 минут.

Представитель WhatsApp, пишет Rolling Stone, подтвердил, что ответ на запрос ФБР действительно дается быстро, но при этом содержание сообщения зашифровано.

iMessage якобы предоставляет ФБР основные сведения о пользователе, историю его поисков в iMessage за последние 25 дней, а также о тех, кто искал этого пользователя. При наличии запроса спецслужба может также получить копии бэкапов пользователя.