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"Я бы пригласил его на встречу". Трамп рассказал об участии Путина в саммите G7

Президент США Дональд Трамп заявил 10 августа, что заинтересован в проведении саммита G7 после президентских выборов в ноябре 2020 года, однако точно не знает, пригласят ли на него российского президента Владимира Путина.

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Трамп хочет провести саммит "Большой семерки" после выборов президента США
Трамп хочет провести саммит "Большой семерки" после выборов президента США
Фото: ЕРА

Отложенный в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса саммит стран "Большой семерки" может пройти в более спокойной обстановке – после президентских выборов в США. Об этом 10 августа заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, пишет "Голос Америки".

По его словам, встречу можно будет организовать с помощью телеконференции или провести, как обычно.

Конкретную дату проведения саммита Трамп не назвал и уточнил, что приглашения не отправлялись.

На вопрос об участии Путина президент США ответил, что точно не знает, но лично он пригласил бы его на встречу.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку". Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года.

Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.

Теги: Россия, Владимир Путин, Большая восьмерка, Большая семерка, аннексия, Дональд Трамп, саммит
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