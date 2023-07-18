Япония может запретить экспорт подержанных авто в Россию – СМИ

С апреля прошлого года Япония запретила экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более 6 млн иен ($43,4 тыс.). На этот раз, кроме бензиновых и дизельных машин с рабочим объемом более 1,9 л, запрету будут подлежать все гибридные автомобили и электромобили.

По данным издания, пересмотр постановления о контроле за экспортной торговлей будет одобрен кабинетом министров в июле и начнет применяться уже с августа.