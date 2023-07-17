Британский миллиардер Брэнсон попросил снять санкции с российского банкира Тинькова

Британец говорит, что знаком с Тиньковым уже 20 лет и что введенные в прошлом году санкции "необоснованны".
В письме, включенном в юридическую апелляцию в министерство иностранных дел, Брэнсон пишет: "Я твердо убежден, что Тиньков был ошибочно включен в список россиян, подпадающих под санкции".
"Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как самостоятельного динамичного предпринимателя. Вот почему я любил и поддерживал его и продолжаю это делать", – говорится в письме Брэнсона.
Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тиньков опубликовал антивоенный пост в соцсетях. Он стал третьим среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. Ранее это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.
В конце марта в ответ на нападение России на Украину Великобритания ввела санкции против Тинькова. Кроме того, санкции против Тинькова ввели Австралия и Украина.
"Радио Свобода" сообщало, что Тиньков давно живет за пределами РФ. С 1996 года у него было, кроме российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году, сейчас бизнесмен является гражданином Кипра.
От российского гражданства Тиньков отказался в октябре 2022 года.