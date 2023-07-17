Британский миллиардер Брэнсон попросил снять санкции с российского банкира Тинькова

В конце марта в ответ на нападение России на Украину Великобритания ввела санкции против Тинькова Фото: EPA

Британец говорит, что знаком с Тиньковым уже 20 лет и что введенные в прошлом году санкции "необоснованны".

В письме, включенном в юридическую апелляцию в министерство иностранных дел, Брэнсон пишет: "Я твердо убежден, что Тиньков был ошибочно включен в список россиян, подпадающих под санкции".

"Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как самостоятельного динамичного предпринимателя. Вот почему я любил и поддерживал его и продолжаю это делать", – говорится в письме Брэнсона.