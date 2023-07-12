Украина получит от Японии систему обнаружения беспилотников

В течение 2023 года Япония планирует выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки Фото: depositphotos.com

В своем выступлении Кисида отметил, что международное сообщество находится на "историческом поворотном этапе". Он заявил, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для "поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка". Он добавил, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона "неразделимы".

Он также заявил о своей решимости работать над укреплением связей между НАТО и ее четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.