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Украина получит от Японии систему обнаружения беспилотников

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В течение 2023 года Япония планирует выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки
В течение 2023 года Япония планирует выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки
Фото: depositphotos.com

Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотников. Об этом 12 июля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва). Его цитирует Jiji Press.

В своем выступлении Кисида отметил, что международное сообщество находится на "историческом поворотном этапе". Он заявил, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для "поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка". Он добавил, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона "неразделимы". 

Он также заявил о своей решимости работать над укреплением связей между НАТО и ее четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

21 марта с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжал премьер-министр Японии Кисида. Он посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение.

13 мая японский министр финансов Судзуки Сюнъити заявил, что Япония планирует выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.

Теги: Украина, Япония, Австралия, беспилотники, безопасность, Фумио Кисида
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