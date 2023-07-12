Украина получит от Японии систему обнаружения беспилотников

В своем выступлении Кисида отметил, что международное сообщество находится на "историческом поворотном этапе". Он заявил, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для "поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка". Он добавил, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона "неразделимы".
Он также заявил о своей решимости работать над укреплением связей между НАТО и ее четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
21 марта с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжал премьер-министр Японии Кисида. Он посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.
По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение.
13 мая японский министр финансов Судзуки Сюнъити заявил, что Япония планирует выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.