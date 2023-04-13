Украина получит от Японии $3,5 млрд в течение года

Выделенные Японией средства позволят профинансировать приоритетные, в частности социальные и гуманитарные, расходы, отметили в правительстве.

Представители министерства финансов Японии также выразили готовность поддержать Украину в восстановлении, в частности через потенциальные совместные проекты с японским агентством международного сотрудничества "Джайка".

В целом с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине $581 млн льготного финансирования.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

В 2022 году Украина получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.

22 ноября правительство Японии решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн., а в феврале 2023 года – объявило о предоставлении дополнительных $5,5 млрд для восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

21 марта с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение.

Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.