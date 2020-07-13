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За три года президентства Трамп более 20 тыс. раз публично солгал – WP

По состоянию на 9 июля президент США Дональд Трамп сделал 20 055 ложных или вводящих в заблуждение заявлений, свидетельствуют подсчеты газеты The Washington Post. В течение последнего года Трамп делал в среднем 23 ложных заявления в день.

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Газета The Washington Post насчитала более 20 тыс. ложных заявлений, сделанных Трампом за 1267 дней президентства
Газета The Washington Post насчитала более 20 тыс. ложных заявлений, сделанных Трампом за 1267 дней президентства
Фото: EPA

За 1267 дней президентства глава Белого дома Дональд Трамп сделал более 20 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений. Об этом свидетельствуют подсчеты авторитетной американской газеты The Washington Post.

По подсчетам газеты, отметку в 10 тыс. ложных утверждений Трамп преодолел в мае прошлого года, через 827 дней после вступления в должность президента США. Таким образом, он делал в среднем 12 ложных или вводящих в заблуждение заявлений в день. В течение следующих 14 месяцев на фоне процедуры импичмента, пандемии коронавируса и убийства афроамериканца Джорджа Флойда количество таких утверждений удвоилось и 9 июля пересекло отметку в 20 тыс. (около 23 ложных заявлений в день).

Как пишет WP, 9 июля Трамп дал интервью журналисту Fox News Шону Хэннити, в котором фактчекеры издания насчитали 62 ложных утверждения.

Так, Трамп говорил, что имеет "огромную поддержку" в афроамериканском сообществе, но это не подтверждает ни один социологический опрос; заявлял, что довел оборонный бюджет до рекордных $2,5 трлн, хотя в действительности сложил военные бюджеты за три года, по отдельности ни один из них не был рекордным; заявил, что его бывшего помощника Пола Манафорта держат в одиночной камере, а на самом деле Манафорт находится "в автономном жилом помещении" повышенного комфорта.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Он намерен баллотироваться на второй срок. Его главным соперником, вероятно, станет экс-вице-президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию.

Теги: США, импичмент, Дональд Трамп, The Washington Post
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