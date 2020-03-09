Задержанных в Саудовской Аравии принцев содержат на частных виллах – СМИ

Задержание брата короля Саудовской Аравии Ахмеда ибн Абдул-Азиза и бывшего наследного принца Мухаммеда ибн Наифа вызвало слухи о возможном плохом самочувствии короля Салмана, пишет издание The Washington Post.

В Саудовской Аравии два представителя королевской семьи, задержанные 5 марта, содержатся на частных виллах, к ним допускают близких родственников. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Задержание брата короля Салмана Ахмеда ибн Абдул-Азиза и бывшего наследного принца Мухаммеда ибн Наифа вызвало слухи о возможном плохом самочувствии короля Салмана, после чего государственные СМИ Эр-Рияда выпустили новые репортажи с фото монарха, пишет издание.

Собеседник The Washington Post сообщил, что принц Ахмед попросил близких передать ему бишт (традиционную мусульманскую накидку для официальных встреч), что может говорить о его скором появлении на публике, "возможно, под принуждением".

Издание напоминает, что среди задержанных также есть принц Наваф ибн Наиф. Вероятно, все они были задержаны для того, чтобы запугать представителей королевской семьи.

По данным The New York Times, за задержаниями может стоять нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман, который считается фактическим правителем Саудовской Аравии. Наследный принц, вероятно, хочет избавиться от потенциальных претендентов на его преемственность до того, как отец умрет или отречется от престола.

Подобная ситуация с задержанием членов королевской семьи Саудовской Аравии произошла в ноябре 2017 года, когда по приказу Мухаммеда ибн Салмана по подозрению в коррупции задержали 11 принцев, четырех министров и десятки бывших министров.

Их удерживали в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Большинство задержанных заплатили "выкуп" и вышли на свободу.

По данным The New York Times, задержанные подвергались пыткам и физическому насилию, после чего отдали миллиарды долларов в обмен на свое освобождение.