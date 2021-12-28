Закрыты театры и музеи, для кафе и ресторанов – комендантский час. В Германии усиливают карантин

Меры согласованы на совещании глав правительств земель с фередальным канцлером Олафом Шольцем и отличаются в разных регионах.

Так, в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В Бранденбурге как минимум до 11 января, тем, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции или переболел COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Однако в случае, если в семье или компании есть люди, не привитые от COVID-19, ограничения будут более жесткими – в гости можно пригласить только двух человек из другого домохозяйства, за исключением детей младше 14 лет.

В Баден-Вюртемберге решили ввести комендантский час для заведений из сферы общего питания с 22.30 до 5.00 утра. В новогоднюю ночь он начнется не раньше 1.00.