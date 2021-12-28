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Закрыты театры и музеи, для кафе и ресторанов – комендантский час. В Германии усиливают карантин

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В Германии ужесточают карантин
В Германии ужесточают карантин
Фото: ЕРА

27 декабря в ряде федеральных земель Германии начали действовать более жесткие карантинные ограничения, с начала суток 28-го – вступят в силу и в других землях. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

Меры согласованы на совещании глав правительств земель с фередальным канцлером Олафом Шольцем и отличаются в разных регионах. 

Так, в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В Бранденбурге как минимум до 11 января, тем, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции или переболел COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Однако в случае, если в семье или компании есть люди, не привитые от COVID-19, ограничения будут более жесткими – в гости можно пригласить только двух человек из другого домохозяйства, за исключением детей младше 14 лет.

В Баден-Вюртемберге решили ввести комендантский час для заведений из сферы общего питания с 22.30 до 5.00 утра. В новогоднюю ночь он начнется не раньше 1.00. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Германии, согласно данным Института имени Роберта Коха, за все время эпидемии подтвердили более 7 млн случаев коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 26 декабря – 13,9 тыс. Число летальных случаев превысило 110 тыс. Вакцинировано в стране уже 58,9 млн человек (70,8 % от общей численности населения), сообщает сайт, который наполняют специалисты Института имени Роберта Коха. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, музеи, комендантский час, карантин, кинотеатр, ограничения, кафе, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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