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Замораживание долгов бедных стран и равный доступ к вакцине от COVID-19. О чем договорились на саммите G20

Лидеры стран "Большой двадцатки" договорились, что инициатива по замораживанию долгов бедных государств, по которой отсрочку по кредитам получили 46 стран, будет действовать до июня 2021 года; возможно ее продление еще на шесть месяцев.

Саммит G20 прошел в онлайн-режиме
Саммит G20 прошел в онлайн-режиме
Фото: ЕРА

Лидеры стран "Большой двадцатки" на саммите 21–22 ноября, который проходил виртуально, договорились продлить срок действия инициативы по замораживанию долгов бедных государств до июня 2021 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте саммита. 

Кроме того, министры финансов стран – членов клуба G20 совместно с главами центробанков обсудят, нужно ли продлевать приостановку выплат по кредитам для этих государства еще на шесть месяцев после июля 2020-го. По состоянию на 13 ноября 46 стран обратились с просьбой о предоставлении им льгот по этой программе и получили отсрочку на выплату $5,7 млрд долгов, сказано в документе.  

Как сообщает Reuters, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева после выступления перед лидерами G20 заявила, что в дальнейшем необходимо помочь "снизить долговую нагрузку" странам, которые не входят в перечень беднейших. 

Кроме того, в коммюнике лидеры G20 указали на недостаточное участие частных кредиторов в инициативе и призвали "по просьбе соответствующих стран участвовать в ней на сопоставимых условиях". 

Также в итоговом заявлении саммита "Большой двадцатки" упоминается о доступе к вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 – лидеры государств заявили, что приложат "все усилия для обеспечения доступного и справедливого доступа всех людей" к безопасным и эффективным средствам диагностики и лечения, а также вакцины от COVID-19. 

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

15-й ежегодный саммит G20 проходил под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех". Его, как и внеочередной саммит весной 2020-го, провели в онлайн-формате. Председательствовала Саудовская Аравия. В саммите также приняли участие несколько других государств и международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения.

Теги: Саудовская Аравия, G20, кредиты, саммит, Кристалина Георгиева, Всемирная организация здравоохранения, финансы, саммит G20, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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