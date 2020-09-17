"Засунул язык прямо в горло". Экс-модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах

Экс-модель Эми Доррис через много лет решилась рассказать о сексуальных домогательствах к ней президента США Дональда Трампа.

Бывшая модель Эми Доррис заявила, что 5 сентября 1997 года на теннисном турнире US Open нынешний президент США Дональд Трамп попытался насильно ее поцеловать; тогда ей было 24 года. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

По словам Доррис, Трамп ждал ее возле туалета VIP-ложи, а когда она вышла, прижал всем телом и силой попытался поцеловать.

Женщина утверждает, что хотела заставить Трампа остановиться, но ему было все равно. Он засунул язык ей прямо в горло, при этом Доррис вытолкнула его зубами и даже могла поранить его.

В доказательство того, что она и действующий президент США встречались на US Open в 1997 году, экс-модель предоставила билет на турнир и шесть фотографий, на которых она позирует вместе с Трампом. Тогда ему был 51 год и он был второй раз женат – на Марли Мейплз.

Слова Доррис подтверждают несколько человек, в том числе ее подруга из Нью-Йорка и мать, которым она позвонила сразу после предполагаемого инцидента.

Женщина утверждает, что Трамп преследовал ее и в дальнейшем.

Якобы она собиралась рассказать об инциденте еще в 2016 году, однако не решилась, потому что не хотела навредить своей семье.

Сейчас Доррис 48 лет, ее дочерям-близнецам – почти по 13, и экс-модель хочет, чтобы они знали: нельзя никому позволять делать с вами то, чего вы не хотите.

Адвокаты Трампа уже заявили, что версия событий Доррис не выдерживает никакой проверки.