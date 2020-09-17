"Засунул язык прямо в горло". Экс-модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах

Бывшая модель Эми Доррис заявила, что 5 сентября 1997 года на теннисном турнире US Open нынешний президент США Дональд Трамп попытался насильно ее поцеловать; тогда ей было 24 года. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.
По словам Доррис, Трамп ждал ее возле туалета VIP-ложи, а когда она вышла, прижал всем телом и силой попытался поцеловать.
Женщина утверждает, что хотела заставить Трампа остановиться, но ему было все равно. Он засунул язык ей прямо в горло, при этом Доррис вытолкнула его зубами и даже могла поранить его.
В доказательство того, что она и действующий президент США встречались на US Open в 1997 году, экс-модель предоставила билет на турнир и шесть фотографий, на которых она позирует вместе с Трампом. Тогда ему был 51 год и он был второй раз женат – на Марли Мейплз.
Слова Доррис подтверждают несколько человек, в том числе ее подруга из Нью-Йорка и мать, которым она позвонила сразу после предполагаемого инцидента.
Женщина утверждает, что Трамп преследовал ее и в дальнейшем.
Якобы она собиралась рассказать об инциденте еще в 2016 году, однако не решилась, потому что не хотела навредить своей семье.
Сейчас Доррис 48 лет, ее дочерям-близнецам – почти по 13, и экс-модель хочет, чтобы они знали: нельзя никому позволять делать с вами то, чего вы не хотите.
Адвокаты Трампа уже заявили, что версия событий Доррис не выдерживает никакой проверки.
Во время предвыборной кампании в США разгорелся скандал, связанный с высказываниями Трампа о женщинах. 7 октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала записи частного разговора политика и телеведущего Билли Буша, который состоялся в 2005 году. В ходе беседы Трамп заявил: если ты звезда, женщины позволяют тебе все что угодно. Он добавил, что его автоматически привлекают красивые женщины.
Телеканал CNN опубликовал еще 18 записей с вульгарными комментариями Трампа о женщинах.
Позже еще четыре женщины рассказали американским изданиям о сексуальных домогательствах со стороны миллиардера. Сам Трамп опроверг все обвинения, назвав их ложью. Несмотря на скандал, республиканец был избран президентом США 8 ноября 2016 года.