Здание института в РФ, где занимались разработкой "Искандеров", сгорело. Погибло не менее шести человек. Видео

В результате пожара погибло шесть человек, 21 пострадал, сообщила "Русская служба ВВС", ссылаясь на данные местных властей. В Twitter СМИ обнародовало видео пожара.
В Твери в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны произошел пожар. НИИ занимался разработкой "Искандеров". pic.twitter.com/xEW96Q1hvU— bbcrussian (@bbcrussian) April 21, 2022
По информации "Интерфакса", погибло семь человек, под завалами могут находиться до 10 пострадавших.
"РИА Новости" сообщило, что полностью потушили пожар, который начался вчера утром, только сегодня.
Институт, где произошел пожар, – это научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны Российской Федерации. Он разрабатывает навигационные устройства, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. В частности, НИИ участвовал в создании "Искандера".