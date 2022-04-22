Здание института в РФ, где занимались разработкой "Искандеров", сгорело. Погибло не менее шести человек. Видео

В результате пожара погибло шесть человек, 21 пострадал, сообщила "Русская служба ВВС", ссылаясь на данные местных властей. В Twitter СМИ обнародовало видео пожара.

В Твери в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны произошел пожар. НИИ занимался разработкой "Искандеров". pic.twitter.com/xEW96Q1hvU — bbcrussian (@bbcrussian) April 21, 2022

По информации "Интерфакса", погибло семь человек, под завалами могут находиться до 10 пострадавших.

"РИА Новости" сообщило, что полностью потушили пожар, который начался вчера утром, только сегодня.