Зеленский обсудил с Санду сотрудничество в сфере энергетики

Контекст:

19 июля Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции и дал старт деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Зеленский выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии.

Зеленский, Санду и президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня подписали декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.

Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что народы Украины, Грузии и Молдовы "заслуживают европейской перспективы".