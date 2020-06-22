Зеленский отказался говорить, поддержала ли Украина заявку Канады на членство в Совбезе ООН

Издание уточняет, что Зеленский отказался говорить, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Президент Украины также не ответил, правда ли, что Киев пообещал поддержку Норвегии и Ирландии еще до того, как Канада начала кампанию по избранию в Совбез.

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