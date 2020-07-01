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Жертвам домогательства Вайнштейн выплатят $19 млн

Жертвам сексуальных домогательств и дискриминации по признакам пола со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна выплатят компенсации на общую сумму $19 млн.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. "Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации эти [женщины] наконец-то получают определенную справедливость", – отметила генпрокурор. Для выплат создан специальный фонд на сумму $18,87 млн.

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