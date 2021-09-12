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Жертвами авиакатастрофы в Иркутской области РФ стали четыре человека, еще один – в тяжелом состоянии

Самолет летел из Иркутска
Самолет летел из Иркутска
Фото: airss.ru (архив)

Жертвами крушения 12 сентября самолета L-410 в Иркутской области России стали четыре человека – два члена экипажа и два пассажира. Об этом со ссылкой на транспортную прокуратуру и МЧС сообщает "Интерфакс".

Собеседники агентства рассказали, что помощь оказывается 12 пассажирам, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Всего на борту разбившегося двухмоторного пассажирского самолета L-410 были 16 человек. Борт, летевший из Иркутска, разбился в районе населенного пункта Казачинское во время повторного захода на посадку.

ТАСС отмечает, что самолет был изготовлен в 2014 году.

В числе возможных причин авиакатастрофы рассматриваются ошибка экипажа при посадке в условиях тумана, а также отказ двигателя.

В 2021 году это уже как минимум второй в России инцидент с самолетом L-410. 19 июня на аэродроме Танай в Кемеровской области произошло крушение самолета Л-410 с парашютистами. Погибли пять человек, информировал ТАСС. В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России, которому принадлежал самолет, утверждали, что причиной крушения самолета была техническая неисправность. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что самолет упал с высоты примерно 100 метров из-за отказа правого двигателя.

Контекст:

27 августа главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что лето 2021 года в России стало рекордным по числу авиакатастроф – разбилось 10 самолетов и вертолетов, что больше, чем в любой другой стране мира и больше, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. Погибло 52 человека.

Теги: Россия, самолет, авиакатастрофа, авиация, аэродром, крушение, туман, жертвы, погибшие, Иркутская область, пассажиры, экипаж
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