Жертвами авиакатастрофы в Иркутской области РФ стали четыре человека, еще один – в тяжелом состоянии

Собеседники агентства рассказали, что помощь оказывается 12 пассажирам, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Всего на борту разбившегося двухмоторного пассажирского самолета L-410 были 16 человек. Борт, летевший из Иркутска, разбился в районе населенного пункта Казачинское во время повторного захода на посадку.

ТАСС отмечает, что самолет был изготовлен в 2014 году.

В числе возможных причин авиакатастрофы рассматриваются ошибка экипажа при посадке в условиях тумана, а также отказ двигателя.

В 2021 году это уже как минимум второй в России инцидент с самолетом L-410. 19 июня на аэродроме Танай в Кемеровской области произошло крушение самолета Л-410 с парашютистами. Погибли пять человек, информировал ТАСС. В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России, которому принадлежал самолет, утверждали, что причиной крушения самолета была техническая неисправность. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что самолет упал с высоты примерно 100 метров из-за отказа правого двигателя.