Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал установить норму по весу для чиновников в 100 килограммов.

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых граждан. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда", видео опубликовано на YouTube-канале.

Жириновский призвал установить норму по весу в 100 килограммов.

"Вес чиновника – 100 килограммов и не больше. А если 120, 150 – что это такое вообще?" – заявил он.

Он сообщил, что государство вынуждено тратить много денег на лечение людей с лишним весом.

"В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я это в 2014 году сказал, почти семь лет назад говорил: давайте установим 80 килограммов", – подчеркнул политик.

Жириновский рассказал, что ранее его вес составлял 103 килограмма, а сейчас – 95.

На что ведущий заявил, что политик "не подпадает под свои же рамки". Политик ответил, что "не нужно попадать, а необходимо рекомендовать".

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал "РИА Новости", что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников. Он отметил, что в партии не планируют распространить такие требования на кандидатов в депутаты Госдумы. Лебедев подчеркнул, что "начнут с самого Жириновского, а там посмотрят".