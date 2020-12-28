Жириновский назвал имена людей, которые могут сменить Путина на посту президента России

Список кандидатур на пост президента России состоит из восьми, максимум девяти имен, уверен российский политик Владимир Жириновский.

Российский политик, лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский назвал людей, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента России. Их имена он назвал в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" 27 декабря.

По словам Жириновского, новым президентом России может стать глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На пост главы государства могут претендовать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин, допустил Жириновский.

Список тех, кто может стать следующим президентом России состоит из восьми, максимум девяти имен, заявил лидер "ЛДПР".

"А придет другой [человек], которого вся страна ждет 34 года", – сказал Жириновский.

"То есть вас?", – уточнил Соловьев.

"Да", – ответил политик, заявив, что обязательно выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах в России.

"Народ получит подарок. Это будет подарок настоящий. Весна 2024-го года. И раньше не надо. Пусть все досидят до конца, тихо и спокойно перебираются на новые места", – сказал Жириновский.

Путина избрали на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом страны стал Медведев. В 2012 году Путина снова выбрали главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января этого года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом и расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%. 3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.

Глава РФ недавно сказал, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года.