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Путин возглавит российский Госсовет. Ранее он уверял, что не будет этого делать

В Госдуме России заявили, что президент страны Владимир Путин будет возглавлять Государственный совет. В марте он заверял, что не займет эту должность, так как это будет означать появление двоевластия в стране.

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Согласно поправке, внесенной Путиным, Госсовет формируется президентом для "обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти"
Согласно поправке, внесенной Путиным, Госсовет формируется президентом для "обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти"
Фото: EPA

Государственный совет Российской Федерации, согласно новому законопроекту, возглавит президент России Владимир Путин. Об этом "РИА Новости" рассказал председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что такой орган должен возглавлять лидер страны, ведь "а как еще?". По его словам, возглавление этого органа находится в компетенции президента согласно конституции.

Утверждение Госсовета было одной из поправок в конституцию РФ, которую внес лично Путин. Как отмечает The Bell, в самом основном законе РФ полномочия этого органа прописаны широко и неясно – он должен формироваться президентом "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". 

Юристы в разговоре с The Bell говорили, что есть серьезное опасение, что Госсовет станет всесильным надпарламентским органом, "по аналогии с тем, чем Госсовет являлся в Российской империи в начале XX века".

В марте Путин заявил, что не может после ухода с должности президента возглавить Госсовет, потому что это будет означать появление двоевластия в стране.

Теги: Россия, Владимир Путин, Госдума
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