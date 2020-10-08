Дорогие белорусы! Вы хоть осознали, что Путин – враг, такой же, как и Лукашенко?

Дорогие белорусы! Вы хоть осознали до конца, что [президент РФ Владимир] Путин – враг белорусского народа, такой же, как и [Александр] Лукашенко? Он прекрасно знает и видит, что творит с вами усатый урод, и сознательно поддерживает его, чтобы вас подмять под себя любым путем.

Есть отсюда естественно вытекающая мысль: тот кандидат в президенты или "лидер оппозиции", который не называет Путина врагом белорусского народа, несмотря ни на что, признавшего президентом Лукашенко, является ставленником Кремля, явным или скрытым.

У вас есть такие среди рвущихся в лидеры, посмотрите внимательно.

Даже если вам удастся свергнуть Лукашенко (в чем я уже сильно сомневаюсь, глядя на вашу примиримость с насилием уродов), то помните, что всякий, не направленный на сотрудничество с Европой и прямым текстом не осуждающий действия Путина, – враг Беларуси, который положит ее в руки Путину. А Путину насрать на народ, как на свой, так и на белорусский.

Источник: Алексей Лебединский / Facebook