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Жириновский о Тихановской: Повесить в центре Минска, чтобы все видели

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую "ведьмой" и "стервозной бабенкой", которая "шляется по всей Европе, попрошайничает и продает страну".

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Жириновский: Надо выкрасть Тихановскую из гостиницы, вернуть на родину, учинить над ней трибунал и повесить в центре Минска
Жириновский: Надо выкрасть Тихановскую из гостиницы, вернуть на родину, учинить над ней трибунал и повесить в центре Минска
Скриншот: 60 минут / YouTube

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" 22 октября заявил, что все то, к чему призывает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, – "в чистом виде состав преступления".

По его словам, если выполнить все ее призывы: забастовки и остановка промышленности, беспорядки на улице и так далее – страна рухнет. Жириновский отметил, что так поступают революционеры.

Лидер ЛДПР заявил, что в Литву нужно "направить спецназ", чтобы "выкрасть" Тихановскую из гостиницы, вернуть на родину, учинить над ней трибунал и "повесить в центре Минска, чтобы все видели".

"Как [председатель Совета министров Российской империи Петр] Столыпин вешал. Если бы не вешал, не было бы страны уже в 1907 году", – подчеркнул Жириновский.

Он назвал Тихановскую "ведьмой" и "стервозной бабенкой". На замечание ведущих, что она, возможно, является хорошим человеком, политик возразил: "Прекрасная женщина сидит с мужем, с детьми, в парикмахерской, в салоне. А эта шляется по всей Европе, попрошайничает и продает страну".

Жириновский высказал уверенность, что европейцам нужна не Тихановская, а территория Беларуси, чтобы разместить там военную базу и подойти к российскому Смоленску.

"Потом мы нанесем такой удар, что от них чертиков не останется. Но они такие же тупые, как при Гитлере. Они вскормят Гитлера, Гитлер дойдет до Москвы. Только потом мы до Берлина дошли", – добавил лидер ЛДПР.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.

Теги: Владимир Жириновский, Беларусь, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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