Жителей Тюмени поздравили с днем российского ВМФ плакатом с изображением авианосца США

"Российская классика. Жителей Тюмени поздравили с днем ВМФ плакатом с американским авианосцем George H. W. Bush. Сразу после того, как об этом написали местные СМИ, администрация поспешила заверить, что это оригинальное поздравление – не ее рук дело", – говорится в сообщении.

ЧТД отметил, что плакат, который, как утверждают власти, не был санкционирован, "кто-то очень быстро убрал".

День ВМФ Россия отмечает в 2022 году 31 июля.

Тюмень к флоту прямого отношения не имеет, ближайшая морская акватория находится от города примерно в 900 километрах на север (Карское море).