Журналист The New Yorker мастурбировал во время конференции в Zoom

Журналисты The New Yorker проводили симуляцию американских выборов в видеоконференции в Zoom. Вернувшись после перерыва они заметили, что их коллега Джеффри Тубин мастурбирует.

Тубин признал ошибку и отметил, что был уверен, что отключил камеру Фото: Jeffrey Toobin / Facebook

Издание The New Yorker отстранило от работы репортера Джеффри Тубина за мастурбацию в видеочате Zoom, где походила журналистов издания. Об этом 19 октября сообщил Vice.

Два человека, участвовавшие в конференции, анонимно рассказали журналистам, что они проводили симуляцию выборов, где каждый из участников сыграл роль одного из политических деятелей. В какой-то момент участники ушли на совещание, а когда вернулись, то увидели, как Тубин опустил камеру и касался своего пениса. После этого он отключился, а спустя несколько минут перезвонил и продолжил принимать участие в симуляции.

Сам журналист признал ошибку и отметил, что был уверен, что отключил камеру и его никто не видел.

На телеканале CNN, где Тубин числится в качестве юридического аналитика, тоже выпустили заявление об инциденте. Представители компании отметили, что сотрудник попросил перерыв в работе, чтобы разобраться с личной проблемой.