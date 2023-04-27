Значительные средства в долларах и злотых. Польша конфисковала деньги российского посольства в стране

По его словам, речь не о блокировании счетов, а об их полной конфискации.

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", – сказал Андреев.

Также банк уведомил диппредставительство страны-агрессора о прекращении сотрудничества и закрытии счетов. Посол РФ уточнил, что речь идет о "значительных средствах", которые были как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как "грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".

В мае 2022 года "Коммерсантъ" сообщал, что Москва и Варшава заблокировали друг другу счета посольств. Также польская сторона изъяла российскую недвижимость, в частности здание, где проживали дипломаты.