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Значительные средства в долларах и злотых. Польша конфисковала деньги российского посольства в стране

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Польский банк передал средства РФ прокуратуре и закрыл счета посольства
Польский банк передал средства РФ прокуратуре и закрыл счета посольства
Фото: Santander Bank / Facebook

Правоохранители Польши изъяли деньги со счетов посольства и торгового представительства России по подозрению в отмывании средств и финансировании терроризма. Об этом посол РФ Сергей Андреев сообщил 26 апреля пропагандистскому агентству "РИА Новости".

По его словам, речь не о блокировании счетов, а об их полной конфискации.

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", – сказал Андреев.

Также банк уведомил диппредставительство страны-агрессора о прекращении сотрудничества и закрытии счетов. Посол РФ уточнил, что речь идет о "значительных средствах", которые были как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как "грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".

В мае 2022 года "Коммерсантъ" сообщал, что Москва и Варшава заблокировали друг другу счета посольств. Также польская сторона изъяла российскую недвижимость, в частности здание, где проживали дипломаты.

Контекст:

23 апреля Агентство внутренней безопасности Польши  заявило о выявлении 45 российских дипломатов и персонала, которые предположительно работают на спецслужбы страны-оккупанта, сообщало Польского радио. Варшава будет добиваться их высылки, сообщила пресс-секретарь министра-координатора спецслужб РП Станислава Жарина.

О ликвидации сети, которая работала на РФ и должна была вести подготовку к диверсионной деятельности в Польше, СМИ сообщали 15 марта. Спецслужбы задержали шесть человек, которые, по данным журналистов, являются иностранцами "из-за восточной границы". Предполагаемых шпионов арестовали в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть. 28 марта ABW задержало по этому делу трех человек, а 21 апреля – еще троих.

Теги: Россия, Польша, посольство РФ, конфискация
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