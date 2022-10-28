Zoom стал отключать российским вузам доступ к платным аккаунтам – СМИ

Представители нескольких крупных вузов сообщил Webinar, что Zoom начал отключать государственным вузам доступ к платным аккаунтам видеосвязи.
По данным "Ведомостей", с блокировкой лицензионного соглашения Zoom недавно столкнулся казанский филиал Российского государственного университета правосудия, а также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.
СМИ напомнили, что в октябре минпромторг РФ попросил промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем ВКС, включая Zoom.
Zoom – программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Приложение стало очень популярным на фоне пандемии коронавируса и массового внедрения дистанционной работы и обучения в мире.