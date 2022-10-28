Zoom стал отключать российским вузам доступ к платным аккаунтам – СМИ

Представители нескольких крупных вузов сообщил Webinar, что Zoom начал отключать государственным вузам доступ к платным аккаунтам видеосвязи.

По данным "Ведомостей", с блокировкой лицензионного соглашения Zoom недавно столкнулся казанский филиал Российского государственного университета правосудия, а также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

СМИ напомнили, что в октябре минпромторг РФ попросил промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем ВКС, включая Zoom.