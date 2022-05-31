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Зять Ельцина Юмашев ушел с должности советника Путина, которую занимал более 20 лет – СМИ

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Юмашев был главой администрации президента при Ельцине, помог Путину прийти к власти и много лет был его советником на общественных началах
Юмашев был главой администрации президента при Ельцине, помог Путину прийти к власти и много лет был его советником на общественных началах
Фото: EPA (архив)

Зять бывшего президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел с должности советника президента РФ Владимира Путина, на которой проработал около 22 лет. Об этом 30 мая написало Reuters со ссылкой на два источника, позднее информацию официально подтвердили российскому госагентству "РИА Новости".

Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра", в попечительский совет которого входит Юмашев, Людмила Телень рассказала  Reuters, что Юмашев ушел с поста советника президента в апреле.

Она отметила, что "это была его инициатива".

Эту же информацию на условиях анонимности подтвердил изданию и другой источник.

Получить комментарии самого Юмашева и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters не удалось.

Позже информацию о том, что Юмашев покинул пост советника Путина, "РИА Новостям" подтвердили в "Ельцин-центре".

Контекст:

Юмашев после победы Ельцина на выборах 1996 года стал советником президента по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Соавтор Бориса Ельцина по книгам: "Исповедь на заданную тему" и "Записки президента".

В 1997-1998 годах занимал пост главы администрации президента России Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.

По воспоминаниям ряда российских политиков, в 1999 году Юмашев выступил инициатором назначения Владимира Путина премьер-министром РФ, а до того продвигал Путина во время его карьеры в администрации президента Ельцина.  "Все-таки я считал себя в какой-то степени ответственным за Путина, потому что пригласил его на работу, я его повышал, я его представил Борису Николаевичу", – рассказал Юмашев в интервью "Медузе"

О том, что Юмашев является советником Путина на общественных началах, стало известно в 2018 году, когда на сайте Кремля появилось распоряжение о его назначении. Тогда Песков заявил "Ведомостям", что Юмашев работает на этой должности уже 18 лет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Валентин Юмашев
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