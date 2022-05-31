Зять Ельцина Юмашев ушел с должности советника Путина, которую занимал более 20 лет – СМИ

Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра", в попечительский совет которого входит Юмашев, Людмила Телень рассказала Reuters, что Юмашев ушел с поста советника президента в апреле.
Она отметила, что "это была его инициатива".
Эту же информацию на условиях анонимности подтвердил изданию и другой источник.
Получить комментарии самого Юмашева и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters не удалось.
Позже информацию о том, что Юмашев покинул пост советника Путина, "РИА Новостям" подтвердили в "Ельцин-центре".
Юмашев после победы Ельцина на выборах 1996 года стал советником президента по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Соавтор Бориса Ельцина по книгам: "Исповедь на заданную тему" и "Записки президента".
В 1997-1998 годах занимал пост главы администрации президента России Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.
По воспоминаниям ряда российских политиков, в 1999 году Юмашев выступил инициатором назначения Владимира Путина премьер-министром РФ, а до того продвигал Путина во время его карьеры в администрации президента Ельцина. "Все-таки я считал себя в какой-то степени ответственным за Путина, потому что пригласил его на работу, я его повышал, я его представил Борису Николаевичу", – рассказал Юмашев в интервью "Медузе"
О том, что Юмашев является советником Путина на общественных началах, стало известно в 2018 году, когда на сайте Кремля появилось распоряжение о его назначении. Тогда Песков заявил "Ведомостям", что Юмашев работает на этой должности уже 18 лет.