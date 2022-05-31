Зять Ельцина Юмашев ушел с должности советника Путина, которую занимал более 20 лет – СМИ

Юмашев был главой администрации президента при Ельцине, помог Путину прийти к власти и много лет был его советником на общественных началах Фото: EPA (архив)

Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра", в попечительский совет которого входит Юмашев, Людмила Телень рассказала Reuters, что Юмашев ушел с поста советника президента в апреле.

Она отметила, что "это была его инициатива".

Эту же информацию на условиях анонимности подтвердил изданию и другой источник.

Получить комментарии самого Юмашева и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters не удалось.

Позже информацию о том, что Юмашев покинул пост советника Путина, "РИА Новостям" подтвердили в "Ельцин-центре".