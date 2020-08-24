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Зятя Трампа уличили в связях с главой фонда прямых инвестиций России Дмитриевым – СМИ

Американское издание Daily Beast со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер постоянно контактирует с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Благодаря этим контактам Россия завезла в США медицинское оборудование во время пандемии коронавируса, утверждают журналисты издания.

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Daily Beast пишет, что Кушнер обсуждал с Дмитриевым, как "США и Россия могли бы работать вместе"
Daily Beast пишет, что Кушнер обсуждал с Дмитриевым, как "США и Россия могли бы работать вместе"
Фото: ЕРА

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер регулярно встречался и контактировал с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет американское издание Daily Beast, ссылаясь на источники в Белом доме.

По данным журналистов, Кушнер и Дмитриев часто общаются по телефону, иногда через посредников. Во время бесед они обсуждают, как "США и Россия могли бы работать вместе".

По информации источников издания, они обсуждали различные вопросы: от создания совместного делового совета для увеличения инвестиций до работы над ближневосточным мирным соглашением и переговоров по недавней сделке ОПЕК.

Daily Beast утверждает, что одним из результатов переговоров Кушнера и Дмитриева стала поставка российского медицинского оборудования в США во время пандемии коронавируса.

В материале сказано, что логистическими вопросами приема груза занимался Госдепартамент, а организационные моменты курировал лично Кушнер. По информации издания, он искал поставщиков, лично договаривался о поставке груза из России, а также ускорил заключение сделки через личное знакомство с Дмитриевым. Половину стоимости поставки оплатил РФПИ, сообщило Daily Beast.

Издание отмечает, что в течение многих лет администрация Трампа пыталась найти способы сотрудничества с Россией на мировой арене, но все усилия потерпели неудачу из-за того, что Москва продолжала угрожать национальной безопасности США "от хакерских атак до вознаграждений за убийства американских солдат в Афганистане".

Президент США Дональд Трамп 30 марта объявил о получении помощи для борьбы с коронавирусом от России. Трамп не уточнил, что именно отправила Россия. Он отметил, что Россия отправила "очень, очень большой самолет с медицинским оборудованием и что это очень мило". Российская сторона тоже не сообщала, какой груз передала США.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 24 августа в США подтверждено более 5,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, 176 тыс. из них закончились летально, выздоровело в стране около 2 млн человек. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных.

Теги: Россия, США, переговоры, помощь, ОПЕК, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, сотрудничество, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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