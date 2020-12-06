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"Бунт". В Париже выходили на протесты против полиции. Фоторепортаж

Вчера 23.37
5 декабря в Париже прошла очередная массовая акция протеста против закона о глобальной безопасности, который ограничивает распространение данных о полицейских. Le Monde пишет, что акции протеста прошли по всей Франции, а в столице страны в них участвовало около 5 тыс. человек. По данным газеты, в результате столкновений протестующих и полицейских, которые применили слезоточивый газ, в Париже был задержан 21 активист. На фотографиях, опубликованных агентством ЕРА, видно, как горят автомобили, а на стенах зданий написано révoltez vous (бунт). В предыдущую субботу в акциях против полиции приняли участие 46 тыс. парижан. Закон появился после того, как полицейские побили темнокожего мужчину.
Теги: Франция, протесты, полиция, столкновения, Париж, бунт, акции протеста
 

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