"Бунт". В Париже выходили на протесты против полиции. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
5 декабря в Париже прошла очередная массовая акция протеста против закона о глобальной безопасности, который ограничивает распространение данных о полицейских. Le Monde
пишет, что акции протеста прошли по всей Франции, а в столице страны в них участвовало около 5 тыс. человек. По данным газеты, в результате столкновений протестующих и полицейских, которые применили слезоточивый газ, в Париже был задержан 21 активист. На фотографиях, опубликованных агентством ЕРА
, видно, как горят автомобили, а на стенах зданий написано révoltez vous (бунт). В предыдущую субботу в акциях против полиции
приняли участие 46 тыс. парижан. Закон появился после того, как полицейские побили темнокожего мужчину.