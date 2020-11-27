Иранского дипломата будут судить в Бельгии. Прокуроры обвиняют его в организации взрыва в Париже

Бельгийская прокуратура обвинила иранского дипломата Ассадолу Ассади и еще троих иранцев в планировании взрыва на митинге Национального совета сопротивления Ирана в Париже. Ассади занимал должность третьего советника в посольстве Ирана в Вене.

Иранский дипломат Ассадолу Ассади и трое других иранцев 27 ноября предстанут перед судом в бельгийском городе Антверпен. Их обвиняют в организации взрыва бомбы на митинге членов Национального совета сопротивления Ирана в Париже в 2018 году, сообщает агентство Reuters.

В сообщении агентства подчеркивается, что иранского чиновника впервые будут судить на территории Евросоюза.

Обвинения Ассади и троим иранцам выдвинула бельгийская прокуратура. На митинге представителей Национального совета сопротивления выступал адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщило агентство.

Ассади занимал должность третьего советника в посольстве Ирана в Вене. Французские чиновники заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.

В Тегеране неоднократно отвергали обвинения в адрес Ассади, называя их "ложным флагом" со стороны Национального совета сопротивления.

Дипломат никак не прокомментировал обвинения. Его адвокат сказал, что Ассади объяснится на суде. В распоряжении Reuters оказался документ от полиции, в котором Ассади предупредил в марте о возможных ответных мерах со стороны определенных групп, если его признают виновным.

Власти заявляют, что нападение предотвратили французские, немецкие и бельгийские службы безопасности.

Ассади арестовали во время отпуска в Германии и передали Бельгии. Там же арестовали двух его предполагаемых сообщников. У них изъяли 500 граммов взрывчатого вещества пероксид ацетона (TATP) и детонатор. Согласно документам, имеющимся у Reuters, бельгийские власти считают, что Ассади доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом.

Глава службы государственной безопасности Бельгии Яак Раес обвинил власти Ирана в планировании атаки. Франция считает, что за подготовкой взрыва в Париже стоит министерство информации Ирана, пишет Reuters.

Radio Farda уточняла, что атаку планировали на участников Организации моджахедов иранского народа в коммуне Вильпент недалеко от Парижа. Эта организация считается основателем Национального совета сопротивления. Клерикальный режим Ирана преследует ее членов с 1981 года.