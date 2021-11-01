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Дьявольский поцелуй, мертвые невесты и розовый чумной доктор. В Киеве прошел парад зомби. Фоторепортаж

Сегодня 15.16
30 октября, накануне Хэллоуина, в Киеве состоялся костюмированный парад Zombie Walk. Фотографии парада опубликовало агентство EPA. Молодые люди в костюмах мертвецов, мутантов, призраков и другой нечисти, а также персонажей поп-культуры организовали шествие, проводя по пути разнообразные тематические игры и квесты. Участники акции собрались возле Золотых ворот, а завершилось шествие в парке Тараса Шевченко.
Теги: Киев, парад, шествие, Хэллоуин
 

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