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Mercedes-Benz представил новый концепт-кар, вдохновленный "Аватаром". Фоторепортаж

Сегодня 00.20
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz представил на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе новый концепт-кар на основе седана Mercedes Vision EQS, который был представлен в 2019 году и пойдет в массовое производство в 2021 году. Об этом сообщает журнал Dezeen. Концепт-кар Vision AVTR был вдохновлен фильмом Джеймса Кэмерона "Аватар" и создан как способ взаимодействия людей, машин и природы. На крыше авто расположены 33 бионических клапана, которые имитируют чешую рептилии и передают водителю дополнительную информацию об окружающей среде. Концепт-кар способен распознавать сердцебиение и дыхание водителя, когда он кладет руку на панель управления, и может проецировать на ладонь меню управления авто.
Теги: выставка, рептилии, Аватар, автомобиль, Mercedes, природа
 

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