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События

На балконе квартиры во Львове обнаружили 1700 летучих мышей. Фоторепортаж

Вчера 22.52
18 декабря во Львове на балконе квартиры было обнаружено 1700 летучих мышей вида рыжая вечерница. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии Карпат Андрей-Тарас Башта в Facebook. По его словам, рукокрылые были в тумбочке, вокруг нее, под столом и в мешках с овощами. Так как во Львове держится теплая погода, летучие мыши были выпущены на поиски новых мест для зимовки. Башта отметил, что ловля и подсчет рукокрылых заняли у него четыре часа.
Теги: Львов, погода, экология, животные, квартира
 

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