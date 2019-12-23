На балконе квартиры во Львове обнаружили 1700 летучих мышей. Фоторепортаж

ПОТ И МОЗОЛИ: ОСТАРБАЙТЕРЫ В КОНЦЛАГЕРЯХ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Издание "ГОРДОН"
, Центр исследований освободительного движения
и Украинский институт национальной памяти
продолжают серию спецпроектов, посвященных украинцам, прошедшим через нацистские концентрационные лагеря. В основе публикаций – материалы выставки "Триумф человека", которая в мае --- августе 2018 года работала возле Главного почтамта в Киеве. Научные сотрудники Центра исследования освободительного движения в сотрудничестве с партнерами собрали уникальные материалы о людях, прошедших тяжелейшие испытания, но не потерявших человеческое достоинство. В предыдущих публикациях были представлены история создания концентрационных лагерей
, сведения о лагерном быте и порядках, рассказ о женщинах-узницах
, о священниках
, которые оказались за колючей проволокой, о преследовании евреев,
а также о том, какие испытания выпали на долю украинских националистов, военнопленных
и несовершеннолетних детей
. В этой части цикла – рассказ о судьбах людей, которых вывезли из Украины на принудительные работы в Германию, а затем отправили в концлагеря.