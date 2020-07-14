На Майдане под "Пливе кача" попрощались с Героем Украины младшим лейтенантом Матвиивым. Фоторепортаж
Министр обороны Андрей Таран вручил отцу Тараса Матвиива орден "Золотая Звезда". Фото: armyinform.com.ua
Отец Тараса Матвиива. Фото: EPA
Тарасу Матвииву был 31 год. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
14 июня на Майдане Незалежности в Киеве простились с младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й механизированной бригады имени короля Даниила Тарасом Матвиивым.
Трансляцию церемонии вели на YouTube-канале ТСН
. В церемонии приняли участие министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Матвиив погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Матвиив вытащил военнослужащих наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила военного. 13 июля президент Владимир Зеленский присвоил Матвииву звание Героя Украины
с орденом "Золотая Звезда", награду во время церемонии прощания отцу погибшего вручил министр обороны. Прощались с Матвиивым под песню "Пливе кача по Тисині". Фото с церемонии опубликовало агентство EPA
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