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"Припять на линии столкновения". В Зоне отчуждения прошли массовые учения МВД. Фоторепортаж

Сегодня 17.31
В Припяти, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, 4 февраля прошли тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины, сообщила пресс-служба Национальной гвардии. "По замыслу, населенный пункт Припять находится на линии столкновения с противником. Подразделения Национальной гвардии совместно с Нацполицией и ГСЧС выполнили боевые задания по обороне города", – говорится в сообщении. Гвардейцы, полицейские и спасатели отработали слаженность действий при обороне населенного города, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий, воздушную разведку, предоставление первой медицинской помощи, эвакуацию раненых. На учениях присутствовали руководители силовых ведомств, а также послы иностранных государств и представители стран-партнеров.
Теги: МВД, ГСЧС, Национальная гвардия, оборона, Припять, Чернобыль, учения, Национальная полиция, зона отчуждения, население
 

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