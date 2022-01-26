МВД Украины проведет массовые учения для населения на случай чрезвычайной ситуации

Об этом 26 января в ходе встрече с представителями ветеранских организаций сообщил глава МВД Денис Монастырский, пишет пресс-центр ведомства.
"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Госслужбы по ЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", – отметил Монастырский.
Также, по его словам, в Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.
Подготовку к учениям уже начало ГСЧС, рассказал и.о. главы службы Сергей Крук.
"В онлайн-режиме была собрана Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. В итоге мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", – подчеркнул Крук.
МВД проведет учения на фоне наращивания РФ войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном ее вторжении.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
В то же время в США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля.