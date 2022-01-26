МВД Украины проведет массовые учения для населения на случай чрезвычайной ситуации

Во время учений акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами, отметил Монастырский Фото: mvs.gov.ua

Об этом 26 января в ходе встрече с представителями ветеранских организаций сообщил глава МВД Денис Монастырский, пишет пресс-центр ведомства.

"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Госслужбы по ЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", – отметил Монастырский.

Также, по его словам, в Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

Подготовку к учениям уже начало ГСЧС, рассказал и.о. главы службы Сергей Крук.

"В онлайн-режиме была собрана Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. В итоге мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", – подчеркнул Крук.