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Шмыгаль спустился в угольную шахту в Донецкой области. Фоторепортаж

Сегодня 17.20
30 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал на государственной шахте "Торецкая" в Донецкой области. Об этом проинформировал сайт Кабинета Министров. Главу правительства среди прочих сопровождали врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. В ходе визита обсуждалось, в частности, функционирование моногородов, привязанных к угольным шахтам. "Стоит вопрос, как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общество, зависящее от этих предприятий", – сказал Шмыгаль.
Теги: Донецкая область, шахты, Торецк, Ольга Буславец, Денис Шмыгаль, Павел Кириленко
 

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