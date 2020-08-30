Шмыгаль спустился в угольную шахту в Донецкой области. Фоторепортаж
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua
30 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал на государственной шахте "Торецкая" в Донецкой области.
Об этом проинформировал
сайт Кабинета Министров. Главу правительства среди прочих сопровождали врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. В ходе визита обсуждалось, в частности, функционирование моногородов, привязанных к угольным шахтам. "Стоит вопрос, как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общество, зависящее от этих предприятий", – сказал Шмыгаль.