Спасатели разбирают завалы жилых домов после авиаудара в Сумах. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Telegram показал
, как спасатели разбирают завалы жилого массива Веретиновка в Сумах. В сообщении, опубликованном 5 мая, говорится, что российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилмассив 26 февраля. Это частный сектор, в результате удара полностью разрушено четыре дома, в зданиях рядом выбиты окна. Несколько десятков людей получили ранения, также есть погибшие.