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Спасатели разбирают завалы жилых домов после авиаудара в Сумах. Фоторепортаж

Сегодня 08.11
Пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Telegram показал, как спасатели разбирают завалы жилого массива Веретиновка в Сумах. В сообщении, опубликованном 5 мая, говорится, что российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилмассив 26 февраля. Это частный сектор, в результате удара полностью разрушено четыре дома, в зданиях рядом выбиты окна. Несколько десятков людей получили ранения, также есть погибшие.
Теги: Сумы, ГСЧС, спасатели, авиаудар, погибшие, российские оккупанты
 

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