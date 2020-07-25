В Будапеште прошел многотысячный митинг в поддержку независимого интернет-медиа. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Тысячи людей пришли на демонстрацию к офису премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште, протестуя против давления со стороны правительства на крупнейший новостной сайт Index.hu, сообщает Reuters.
Три редактора и более 80 журналистов сайта уволились в ответ на снятие с должности главного редактора Сабольча Дулла. Сам бывший главред уверен, что его увольнение напрямую связано с публикацией редакционных колонок, где говорится о попытках правительства влиять на независимость сайта.