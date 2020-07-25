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В Будапеште прошел многотысячный митинг в поддержку независимого интернет-медиа. Фоторепортаж

Сегодня 12.31
Тысячи людей пришли на демонстрацию к офису премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште, протестуя против давления со стороны правительства на крупнейший новостной сайт Index.hu, сообщает Reuters. Три редактора и более 80 журналистов сайта уволились в ответ на снятие с должности главного редактора Сабольча Дулла. Сам бывший главред уверен, что его увольнение напрямую связано с публикацией редакционных колонок, где говорится о попытках правительства влиять на независимость сайта.
Теги: СМИ, протесты, Венгрия, Будапешт, журналисты, демонстрация
 

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