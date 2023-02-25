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В Киеве при тушении пожара впервые задействовали робота. Фоторепортаж

Сегодня 21.45
Пожар, возникший в Подольском районе Киева на складе с лакокрасочными материалами 25 февраля, потушили. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он проинформировал, что пострадавших нет. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что впервые в столице к тушению пожара был привлечен новейший робот пожаротушения, что значительно облегчало работу пожарных. Всего в ликвидации пожара было задействовано 18 единиц техники и 94 спасателя.
Теги: Киев, Виталий Кличко, пожар, КГГА, ГСЧС
 

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