В Киеве при тушении пожара впервые задействовали робота. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Пожар, возникший в Подольском районе Киева
на складе с лакокрасочными материалами 25 февраля, потушили. Об этом в Telegram сообщил
мэр Киева Виталий Кличко. Он проинформировал, что пострадавших нет. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили
, что впервые в столице к тушению пожара был привлечен новейший робот пожаротушения, что значительно облегчало работу пожарных. Всего в ликвидации пожара было задействовано 18 единиц техники и 94 спасателя.