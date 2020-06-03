В Киеве прошла церемония прощания с композитором Скориком. Фоторепортаж
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве 3 июня попрощались с украинским композитором Мирославом Скориком, который умер 1 июня.
Панихиду отслужил предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук, сообщает "Радіо Свобода"
. Среди пришедших проститься со знаменитым композитором – экс-президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко, бывшая глава правительства Юлия Тимошенко, народные депутаты и другие представители власти. 4 июня попрощаться с композитором можно будет во львовском соборе Святого Юра. Похоронят Скорика 5 июня на Лычаковском кладбище Львова.