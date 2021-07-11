В Мариуполе военные развернули флаг Украины рекордной длины. Фоторепортаж
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь отмечаемой 12 июля годовщины создания подразделения развернули государственный флаг Украины рекордной длиной 128 метров. Об этом 11 июля сообщил
в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). Участие в акции, которая проходила на проспекте Мира, приняли более 400 военных, а также ветераны войны и представители общественности. Украинские военные объяснили, что своей акции они напомнили, что Мариуполь – это Украина. Фото из Мариуполя опубликовано штабом ООС.