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В Мариуполе военные развернули флаг Украины рекордной длины. Фоторепортаж

Сегодня 22.40
В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь отмечаемой 12 июля годовщины создания подразделения развернули государственный флаг Украины рекордной длиной 128 метров. Об этом 11 июля сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). Участие в акции, которая проходила на проспекте Мира, приняли более 400 военных, а также ветераны войны и представители общественности. Украинские военные объяснили, что своей акции они напомнили, что Мариуполь – это Украина. Фото из Мариуполя опубликовано штабом ООС.
Теги: Мариуполь, флаг, ветераны, рекорд, акции, военнослужащий, ветеран, ООС
 

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