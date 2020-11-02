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В Нидерландах с рельсов сошел поезд. Скульптура кита предотвратила его падение с 10-метровой высоты. Фоторепортаж

Сегодня 18.46

В пригороде Роттердама (Нидерланды) на конечной станции в городе Спейкениссе машинист метро потерял управление, поезд пробил ограждение станции и застрял на высоте 10 метров над каналом, зацепившись за фрагмент скульптуры в виде хвоста китов. В поезде находился только машинист. Он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться. Об этом 2 ноября сообщает Dutch News. Фотографии из Нидерландов опубликовало агентство ЕРА.

Теги: метро, Нидерланды, скульптура, поезд
 

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