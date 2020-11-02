В Нидерландах с рельсов сошел поезд. Скульптура кита предотвратила его падение с 10-метровой высоты. Фоторепортаж
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Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В пригороде Роттердама (Нидерланды) на конечной станции в городе Спейкениссе машинист метро потерял управление, поезд пробил ограждение станции и застрял на высоте 10 метров над каналом, зацепившись за фрагмент скульптуры в виде хвоста китов. В поезде находился только машинист. Он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться. Об этом 2 ноября сообщает Dutch News. Фотографии из Нидерландов опубликовало агентство ЕРА.
На "зеленой" ветке киевского метро из-за упавшего на рельсы человека было ограничено движение, поезда курсировали от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".→
Утром 14 января в итальянском городе Неаполь столкнулись три поезда, в одном из которых были пассажиры. После столкновения недалеко от станции Piscinola в больницы были доставлены пять человек, двое из них – машинисты. Некоторые пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибочных действий одного из машинистов. Фотографии из Неаполя опубликовало агентство EPA.→
6 июля грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, сообщила "Думская". Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине. По предварительным данным, локомотив "самовольно покатился" во время стоянки. Электровоз врезался в железнодорожную будку и повалил столб, несколько вагонов перевернулось. В результате происшествия никто не пострадал. "Думская" сообщила, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска. Блогер Олег Васильев, который специализируется на железнодорожной тематике, рассказал в Facebook, что с рельсов сошли локомотив и шесть грузовых вагонов. Авария произошла на боковых путях, поэтому движение других поездов на станции не останавливалось. Васильев считает, что во время стоянки поезда состав не был закреплен должным образом и когда воздух вышел из тормозной магистрали, поезд начал движение.→
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