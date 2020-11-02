В Нидерландах с рельсов сошел поезд. Скульптура кита предотвратила его падение с 10-метровой высоты. Фоторепортаж

28 сентября, 2020 21.32 | обновлено

На "зеленой" ветке киевского метро из-за упавшего на рельсы человека было ограничено движение, поезда курсировали от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".