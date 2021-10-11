ГОРДОН
 
 
События

В Польше прошли массовые митинги против возможного выхода страны из Евросоюза. Фоторепортаж

Сегодня 11.16
В Польше 10 октября десятки тысяч людей вышли на митинги против потенциального выхода Польши из Евросоюза. По данным пресс-секретаря мэрии Варшавы Моники Бейт-Лютик, на Замковой площади города собралось около 100 тыс. человек. Демонстрации прошли под лозунгом "Мы остаемся в Евросоюзе", сообщило издание Onet. Националисты параллельно организовали свою акцию и пытались заглушить выступления спикеров. После демонстрации на Замковой площади часть людей отправилась к штаб-квартире правящей партии "Право и справедливость", полиция пыталась остановить их. Крупные митинги также провели в Кракове, Познани, Катовице, Вроцлаве и Гданьске. Радиостанция RMF FM сообщила о небольших собраниях представителей польской диаспоры в нескольких городах США у дипломатических представительств страны.
Теги: США, Польша, протесты, диаспора, митинг, Варшава, националисты, Гданьск, Краков, Евросоюз, Вроцлав, Познань, Право и справедливость
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей G
Елена ПОСКАННАЯ
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2" G
Ольга БЕРЕЗЮК
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS