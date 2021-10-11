В Польше прошли массовые митинги против возможного выхода страны из Евросоюза. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В Польше 10 октября десятки тысяч людей вышли на митинги против потенциального выхода Польши из Евросоюза. По данным
пресс-секретаря мэрии Варшавы Моники Бейт-Лютик, на Замковой площади города собралось около 100 тыс. человек. Демонстрации прошли под лозунгом "Мы остаемся в Евросоюзе", сообщило издание Onet
. Националисты параллельно организовали свою акцию и пытались заглушить выступления спикеров. После демонстрации на Замковой площади часть людей отправилась к штаб-квартире правящей партии "Право и справедливость", полиция пыталась остановить их. Крупные митинги также провели в Кракове, Познани, Катовице, Вроцлаве и Гданьске. Радиостанция RMF FM
сообщила о небольших собраниях представителей польской диаспоры в нескольких городах США у дипломатических представительств страны.