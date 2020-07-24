В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет проводится намаз. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Сегодня к Собору Святой Софии в Стамбуле сошлись тысячи мусульман, чтобы принять участие в первом за 86 лет намазе.
Фото обнародовало агентство ЕРА
. Это стало возможным после того, как 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал Собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть
. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка о преобразовании собора в музей. Сегодня люди собираются в соборе и около него. Планируется, что во время богослужения христианские мозаики и фрески будут затемнены при помощи специального освещения, либо закрыты занавесками.