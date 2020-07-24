В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет проводится намаз. Фоторепортаж

14 июля, 2020 00.16

Православные мозаики и фрески собора Святой Софии в Стамбуле, который президент Турции Реджеп Эрдоган перевел в статус мечети, останутся доступными для туристов. Во время мусульманских религиозных церемоний их будут закрывать.