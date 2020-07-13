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"Неизбежно создаст неопределенность и недоверие". Всемирный совет церквей призвал Эрдогана не превращать собор Святой Софии в мечеть

Всемирный совет церквей написал письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором раскритиковал решение турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

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Собор Святой Софии в Стамбуле был музеем с 1934 года
Собор Святой Софии в Стамбуле был музеем с 1934 года
Фото: EPA

Всемирный совет церквей призвал президента Турции Реджепа Эрдогана пересмотреть решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Как сообщила пресс-служба совета 11 июля, с соответствующим письмом к Эрдогану обратился временный генеральный секретарь организации Иоанн Саук. 

Руководитель организации отметил, что последнее решение турецких властей вызвало у совета горе и тревогу. Оно "неизбежно создаст неопределенность, подозрения и недоверие, подорвав усилия по объединению людей разных вероисповеданий за столом диалога и сотрудничества", сказано письме. 

Собор Святой Софии с 1934 года, когда получил статус музея, был местом открытости, встречи и вдохновения для людей всех наций и религий, подчеркнул Саук. 

Совет опасается, что этот шаг Турции может поощрить амбиции других групп в других местах, "которые стремятся отменить существующий статус-кво и способствовать восстановлению разногласий между религиозными общинами".

Совет объединяет 350 христианских церквей в 110 странах и представляет около 500 млн верующих. 

10 июля Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора в храм может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Религиозные церемонии в Святой Софии возобновятся 24 июля, после проведения подготовительных мероприятий, пообещал Эрдоган.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус собора. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор преобразовали в мечеть. В 1934 году он получил статус музея. В 1985 году здание вошло в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, христианство, религия, мечеть, Стамбул, музей
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