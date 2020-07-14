Христианские изображения собора Святой Софии во время молитв мусульман будут прикрывать

Православные мозаики и фрески собора Святой Софии в Стамбуле, который президент Турции Реджеп Эрдоган перевел в статус мечети, останутся доступными для туристов. Во время мусульманских религиозных церемоний их будут закрывать.

Изображения православных святых в соборе Святой Софии во время мусульманских молитв будут скрывать лазером или завешивать тканью. Об этом сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, передает 13 июля Reuters.

Христианские иконы будут открыты все остальное время для всех посетителей мечети Айя-София, отметил он.

10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в храм может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Религиозные церемонии в мечети Айя-София в Стамбуле возобновятся 24 июля, после проведения подготовительных мероприятий, пообещал Эрдоган.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор преобразовали в мечеть. В 1934-м он получил статус музея. В 1985-м здание было объявлено всемирным наследием ЮНЕСКО.