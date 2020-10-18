В США прошел женский марш против переизбрания Трампа. Фоторепортаж

Вчера 18.49

Фразу о том, что ему придется покинуть США в случае поражения от демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября, баллотирующийся на второй срок республиканец Дональд Трамп произнес на предвыборном митинге, сам он при этом не улыбался.