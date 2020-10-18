В США прошел женский марш против переизбрания Трампа. Фоторепортаж
Сегодня 11.51
фотогалерея
(1 из 11)
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Тысячи женщин вышли на марши в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах США 17 октября, призывая американцев проголосовать против президента Дональда Трампа, пишет Voice of America. Митингующие также выступали против назначения на должность Верховного судьи Эми Кони Барретт – она должна заменить умершую Рут Гинзбург, которая была борцом за права женщин. Назначения Баретт опасаются, так как она может отменить решение "Роу против Уэйда", ставшего знаковым постановлением, подтверждающим право женщины на аборт. Фоторепортаж с марша опубликовало агентства EPA.
Фразу о том, что ему придется покинуть США в случае поражения от демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября, баллотирующийся на второй срок республиканец Дональд Трамп произнес на предвыборном митинге, сам он при этом не улыбался.→
12 октября врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил об отрицательных результатах тестов главы Белого дома на коронавирусную инфекцию. Главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и его коллеги из института подтвердили, что Трамп незаразен.→
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.