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В США прошел женский марш против переизбрания Трампа. Фоторепортаж

Сегодня 11.51

Тысячи женщин вышли на марши в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах США 17 октября, призывая американцев проголосовать против президента Дональда Трампа, пишет Voice of America. Митингующие также выступали против назначения на должность Верховного судьи Эми Кони Барретт – она должна заменить умершую Рут Гинзбург, которая была борцом за права женщин. Назначения Баретт опасаются, так как она может отменить решение "Роу против Уэйда", ставшего знаковым постановлением, подтверждающим право женщины на аборт. Фоторепортаж с марша опубликовало агентства EPA.

Теги: США, марш, Дональд Трамп, Рут Бейдер Гинзбург
 

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