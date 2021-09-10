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В США спецслужбы показали неопубликованные ранее снимки о терактах 11 сентября 2001 года. Фоторепортаж

Сегодня 21.40
Накануне 20-й годовщины террористической атаки 11 сентября 2001 года в США американская секретная служба опубликовала ряд фотографий, сделанных после начала теракта и ранее не демонстрируемых массовой аудитории. Снимки были размещены в Twitter секретной службы в период с 6 сентября по 9-е. В результате терактов, совершенных в 2001 году террористами "Аль-Каиды", погибло почти 3 тыс. человек из 92 стран.
Теги: США, теракт, Аль-Каида, спецслужбы
 

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