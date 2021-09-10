В США спецслужбы показали неопубликованные ранее снимки о терактах 11 сентября 2001 года. Фоторепортаж
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Фото: U.S. Secret Service / Twitter
Накануне 20-й годовщины террористической атаки 11 сентября 2001 года в США американская секретная служба опубликовала ряд фотографий, сделанных после начала теракта и ранее не демонстрируемых массовой аудитории. Снимки были размещены
в Twitter секретной службы в период с 6 сентября по 9-е. В результате терактов, совершенных в 2001 году террористами "Аль-Каиды", погибло почти 3 тыс. человек из 92 стран.