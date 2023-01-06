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В Ватикане похоронили бывшего папу римского Бенедикта. Фоторепортаж

Сегодня 13.47
5 января в Ватикане похоронили бывшего папу римского Бенедикта XVI, умершего 31 декабря, сообщает Vatican News. Как отмечает ВВС, по данным полиции, похороны посетили около 50 тыс. человек, присутствовали официальные делегации из Италии и Германии (это родная страна Бенедикта), в частном порядке в богослужении приняли участие ряд других политиков и монархов. Тело почетного понтифика похоронили в склепе под базиликой Святого Петра. Деревянный гроб был запечатан, а потом помещен в другой – из цинка и дерева. Папа римский Франциск возглавил похоронную мессу, которую вместе с ним провели около 130 кардиналов, 400 епископов и 3,7 тыс. священников, пишет Vatican News. Франциск из-за проблем с коленями проводил службу, сидя в коляске, он произнес речь, а литургию провел кардинал Джованни Баттиста Ре. Это первый с 1802 года случай, когда действующий папа римский хоронил своего предшественника (тогда папа Пий VII провел похороны Пия VI, умершего в 1779 году во Франции, будучи пленником Наполеона), добавляет Vatican News. Фото прощания и похорон опубликовало агентство ЕРА.
Теги: папа римский, Ватикан, похороны, священник, прощание, Бенедикт XVI
 

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