Во всем мире 23–24 февраля состоялись акции в поддержку Украины к годовщине российского вторжения. Фоторепортаж
Фото: EPA
Марш мира в Неаполе, Италия. 24 февраля
Фото: EPA
Антивоенный митинг у памятника Свободы в Риге, Латвия. 24 февраля
Фото: EPA
Акция украинцев на площади Мучеников в центре Бейрута, Ливан. 24 февраля
Фото: EPA
Митинг в Токио, Япония. 24 февраля
Фото: EPA
Акция в Белграде, Сербия. 24 февраля
Фото: EPA
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон на молебне, приуроченном к годовщине вторжения, в Украинском католическом соборе в Лондоне, Великобритания. 24 февраля
Фото: EPA
Марш мира у посольства России в Гааге, Нидерланды. 24 февраля
Фото: EPA
Акция возле уничтоженного российского танка Т-72, установленного перед посольством России в Берлине, Германия. 24 февраля
Фото: EPA
Изготовление окопных свечей возле Дома конгрессов в Риге, Латвия. 24 февраля
Фото: EPA
Ледяная карусель, центр которой оформлен в цветах флага Украины, в Хельсинки, Финляндия. 24 февраля
Фото: EPA
Изрешеченная осколками украинская машина скорой помощи выставлена на площади Джаарберсплейн в Утрехте, Нидерланды. 24 февраля
Фото: EPA
Акция к годовщине войны в Украине на площади Федерации в Мельбурне, Австралия. 24 февраля
Фото: EPA
Украинский священник Сергей Бережной выступает во время службы к первой годовщине российского вторжения в Украину в церкви Хольменс в Копенгагене, Дания. 24 февраля
Фото: EPA
Украинки возлагают цветы во время пикета в Денпасаре, Бали. 24 февраля
Фото: EPA
Протест против российского вторжения в Украину в Бангкоке, Таиланд. 24 февраля
Фото: EPA
Митинг против вторжения России в Украину возле посольства России в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля
Фото: EPA
Акция со свечами у российского консульства в Нью-Йорке, США. 23 февраля
Фото: EPA
Здание МВД Чехии подсветили фразами на украинском, описывающими войну в Украине. Прага, Чешская Республика. 23 февраля
Фото: EPA
Пикет в защиту Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, Великобритания. 23 февраля
Фото: EPA
Эйфелева башня подсвечивается цветами украинского флага. Париж, Франция. 23 февраля
Фото: EPA
Акция с плюшевыми мишками в поддержку похищенных Россией украинских детей. Брюссель, Бельгия. 23 февраля
23–24 февраля во многих странах мира прошли акции в поддержку Украины к годовщине полномасштабного российского вторжения. Граждане выходили на антивоенные марши, проводили молебни в церквях, участвовали в изготовлении окопных свечей для украинских военных и тому подобное. Издание "ГОРДОН"
собрало самые яркие снимки с мероприятий к годовщине полномасштабной войны по всему миру, которые публиковало агентство EPA
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