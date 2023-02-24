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Во всем мире 23–24 февраля состоялись акции в поддержку Украины к годовщине российского вторжения. Фоторепортаж

Сегодня 17.19
23–24 февраля во многих странах мира прошли акции в поддержку Украины к годовщине полномасштабного российского вторжения. Граждане выходили на антивоенные марши, проводили молебни в церквях, участвовали в изготовлении окопных свечей для украинских военных и тому подобное. Издание "ГОРДОН" собрало самые яркие снимки с мероприятий к годовщине полномасштабной войны по всему миру, которые публиковало агентство EPA.
Теги: Россия, Украина, протесты, война, митинг, вторжение, акции, война России против Украины
 

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